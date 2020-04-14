劉若英（奶茶）宣布17日晚間7點30分將舉辦《劉若英陪你線上演唱會》。她相信，無論大家身在何處，歌曲始終能長出翅膀，飛行雲端之上，傳遞到每個人的心中；日前她也將HUSH〈我要你好好的〉，改編歌詞錄製演唱〈粉絲〉的影片，來為疫情期間辛苦的醫護人員加油打氣。

近期奶茶曾多次以簡單日常感的自拍自錄歌唱視頻，藉由社群與樂迷相互打氣，然而隨著時間積累，想要分享的心情故事也更多了，在多方隔空討論的當下，奶茶突然覺得，既然想要陪伴大家，何不直接將這次的錄音全程錄製下來，並透過現在最時興的直播功能，第一時間放送給大家，《劉若英陪你線上演唱會》也因此成形。

這次的演出，特別選在具有情懷的舊戲院中舉行，正呼應了她音樂人與電影人出道的雙重身份，預計兩個多小時的直播內容設計上，樂迷將可一窺上台前的30分鐘，從工作人員於戲院就緒的內容一路放送，直至演唱會結束，希望能讓大家看見平時隱身於台後的每一位人員，藉此向這些幕後人員致敬。《劉若英陪你線上演唱會》，將在相信音樂YouTube、Facebook、LINE MUSIC、QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌、快手、微博音樂、一直播、Joox同步直播。

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(中時電子報)