溫馨四月天！受到新冠肺炎疫情延燒影響，讓許多人減少上市場採買的次數；熱心農民14日提供500公斤蔬菜，包括高麗菜、大陸妹等，期望透過台中市議員曾朝榮服務處免費發送給需要的民眾；曾朝榮指出，雖然高麗菜不是高經濟作物，但民眾的愛心卻是無價。

「免費送高麗菜活動」14日上午11點半，在台中市北屯區東山路一段156-6號，市議員曾朝榮服務處舉行；包括曾朝榮、服務處主任曾咨耀，立委莊競程服務處代表等人都到場參與。

曾朝榮表示，新冠肺炎疫情來勢洶洶，許多人的生活作息都被打亂，為避免群聚感染，減少外出採買的機會，非常感謝熱心民眾提供500公斤蔬菜，免費送給有需要者，不到數小時，全部送完。

曾咨耀指出，曾朝榮服務處平常也是社區食物銀行，服務處平常即主動關懷弱勢，提供必要協助，獲得好口碑；4月7日就有熱心農友，提供自己栽種的油菜等蔬菜，透過服務處免費送給有需要者，希望為社會盡綿薄之力。

高姓民眾認為，雖然高麗菜一顆價格不貴，但熱心民眾的愛心無價；尤其，防疫期間，可以不用上市場人擠人，非常方便、划算，真是愛心無價。

(中時 )