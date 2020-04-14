針對華航改名爭議，行政院長蘇貞昌今天答覆綠委王美惠說，華航正名涉及航權、航線問題，較為複雜，但是飛機機身如何彩繪，隨人高興，交通部已要求華航以後運送物資時，機身上已印有國旗，華航的「China Airlines」字樣就不要湊熱鬧，未來機身彩繪也不用把「China」的字樣弄得那麼大。

華航寄送口罩到疫情嚴重的國家，意外掀起「正名」爭議，民進黨立委林宜瑾等17人共同連署，提案要求政府應立即變更我國對外翻譯稱呼，改為Republic of Taiwan或Chunghwa。

行政院長蘇貞昌上午答覆綠委王美惠時說，華航因為歷史緣故而這樣稱呼，但「台灣與中國其實不一樣」，台灣的防疫現在被世界稱讚做得最好的國家。

蘇貞昌表示，現在已要求華航再送口罩給其他國家時，除了有國旗、「Taiwan Can Help」外，「麥擱旁邊China airlines，華航不要湊熱鬧」，他昨天已指示交通部要求華航改善，而華航董事長也允諾馬上交代，以後機身的彩繪也不用把「China」的字樣弄得那麼大。

綠委王美惠詢問，現在正是華航改名的最好時機，是否用「Taiwan」就不會讓人誤會。行政院長蘇貞昌說，華航在世界跑，涉及航權與航線，還有其他種種作業，這比較複雜，並不簡單，但是飛機機身如何彩繪，這隨人高興。

(中時 )