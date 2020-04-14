醫衛團體要求譚德塞別打壓台灣參與世衛的權利 14:132020/04/14 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院跨黨團代表、全球台灣醫衛總會、台灣世衛外交協會、台灣聯合國協 進會14日舉行「戰勝新冠肺炎 台灣與全球齊力」直播論壇，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲（圖）呼 籲世界衛生組織祕書長譚德塞「做好你的工作」，不要打壓台灣政府人民參與世衛的權利，也不要打壓 台灣人民言論自由。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院跨黨團代表、全球台灣醫衛總會、台灣世衛外交協會、台灣聯合國協進會14日舉行「戰勝新冠肺炎 台灣與全球齊力」直播論壇，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲（中）呼籲世界衛生組織祕書長譚德塞「做好你的工作」，不要打壓台灣政府人民參與世衛的權利，也不要打壓台灣人民言論自由。圖右為台灣世衛外交協會理事長姜冠宇，左為全球台灣醫衛總會副執行長蔡益堅。（劉宗龍攝） 立法院跨黨團代表、全球台灣醫衛總會、台灣世衛外交協會、台灣聯合國協進會14日舉行「戰勝新冠肺炎 台灣與全球齊力」直播論壇，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲呼籲世界衛生組織祕書長譚德塞「做好你的工作」，不要打壓台灣政府人民參與世衛的權利，也不要打壓台灣人民言論自由。 (中時 ) #台灣 #世衛 #協進會 #全球 #聯合國 也許您會感興趣 推薦閱讀 成為全球經濟復甦領頭羊 04:092020/04/10 論壇廣場 川普槓上WHO 台勿跳政治火坑 04:092020/04/10 焦點新聞 中信銀：股債Q3築底 緊盯四關鍵 04:102020/04/10 投資理財 罵譚德塞 能進WHO？ 04:102020/04/10 時論廣場 美批WHO排除台灣 趙立堅：反復糾纏混淆視聽 20:262020/04/10 兩岸 世衛組織資金大起底！頭號金主是這大國 11:492020/04/11 政治 亞高收債基金 長線有看頭 04:102020/04/13 投資理財 全球股市反彈 台灣終結流出轉吸金 23:572020/04/13 財經 病毒可能改變世界經濟地圖嗎 04:102020/04/14 時論廣場 IMF：全球經濟面臨大蕭條後最嚴重崩潰 09:392020/04/14 兩岸 政治熱門新聞 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 新冠死亡率和「這因素」有關 沈富雄直言：十分驚人！ - 政治 化被動為主動 韓營法律反制原因曝光 - 政治 被民進黨連砍三刀 陸官媒這回應...網驚：完了！ - 政治 罷韓藍營有內情？韓國瑜坦言：好幾個晚上都睡不好 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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