立法院跨黨團代表、全球台灣醫衛總會、台灣世衛外交協會、台灣聯合國協進會14日舉行「戰勝新冠肺炎 台灣與全球齊力」直播論壇，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲（中）呼籲世界衛生組織祕書長譚德塞「做好你的工作」，不要打壓台灣政府人民參與世衛的權利，也不要打壓台灣人民言論自由。圖右為台灣世衛外交協會理事長姜冠宇，左為全球台灣醫衛總會副執行長蔡益堅。（劉宗龍攝）

立法院跨黨團代表、全球台灣醫衛總會、台灣世衛外交協會、台灣聯合國協進會14日舉行「戰勝新冠肺炎 台灣與全球齊力」直播論壇，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲呼籲世界衛生組織祕書長譚德塞「做好你的工作」，不要打壓台灣政府人民參與世衛的權利，也不要打壓台灣人民言論自由。

(中時 )