【現場直播】中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.04.14

中央流行疫情指揮中心表示，國內今(14)日無新增確診病例，昨(13)日新增1,345例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計48,549例(含44,890例排除)，其中393例確診，分別為338例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，124人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月30日返台專案航班共214名湖北返台民眾，已於今日解除隔離，並返家進行14天自主健康管理。

指揮官陳時中表示，經過長時間都有確診案子的煎熬，今天再度零確診，從上次0確診已經是是3月9日，3月8日兩天，暌違36天又再度0確診，值得大家高興一下。但疫情還沒過，不能放鬆警戒。

指揮中心指出，全球累計1,866,085例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國580,619例、西班牙169,496例、義大利159,516例、德國123,016例及法國98,076例為多；病例中118,418例死亡，以美國23,529例、義大利20,456例、西班牙17,489例、法國14,967例及英國11,329例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

國內相隔36天再度迎來零確診，陳時中今天難掩喜悅，表示這可說是疫情發生以來的「小確幸」，至於是否代表國內疫情高峰期已過？陳時中表示，出現零確診當然是很高興，但國內還是要提高警覺，不過現在仍可以說是有點小確幸。

(中時電子報)