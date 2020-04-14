民眾黨今(14)日針對國內企業紓困難題舉行記者會，呼籲政府「企業需要留現金，申貸手續要便民」，立委邱臣遠表示，紓困應要快狠準，但從目前的紓困方案核准率卻僅有27.7%，不到三成，「如何真正幫到需要紓困的企業？」立委蔡壁如則指出，她昨也在財政委員會提出「保留盈餘停課一年」與「營業稅進項稅額退稅」，希望能鼓勵開發票的合法企業勇於採購，也為市場添加活水轉為正向循環。

邱臣遠認為，為什麼許多中小企業一直反應紓困「看的到吃不到」，重點就在於企業若要紓困，共需填妥21項文件，一般來說，填妥文件加上準備相關財務資料與擔保人等等，就需花上一至兩個禮拜，之後還要等銀行核准程序，常常拿到現金時已經過了一個月，但在疫情嚴峻之時，「有多少中小企業能等到一個月？」他更強調，「沒有現金流，就無法付房租付薪水，最後撐不下去就是倒！」也希望政府所提的紓困政策「寬一點、快一點」能夠落實。

「灶紅了知高飯｣總經理梁哲華也現身說法表示，自己的店位於永康街，疫情爆發以來，業績慘跌到只剩一成，店裡需要資金，因此他們也共申請了三間銀行貸款，填了無數份文件，但目前為止都沒還有進展，「等不到紓困金，我們也迫不得已在上禮拜歇業」，蔡壁如則補充，「保留盈餘停課一年」與「營業稅進項稅額退稅」目的是增加企業經營的彈性與營運周轉資金，度過疫情寒冬。

民眾黨也表示，除了目前「1988紓困振興專線」及「馬上辦服務中心」以外，也應架設「融資診斷服務線上申請平台」，以線上平台的申請方式提供完整資訊，讓紓困可以一次到位。

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(中時電子報)