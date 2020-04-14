北市萬華區王姓女子今年2月7日晚間，在「微信」個人主頁上貼文「萬華肺炎確診個案（小南國）。」意指萬華某間卡拉OK有人罹患新冠肺炎，而她自己未做任何查證、詢問或確認，涉犯違反傳染病防治法中散播疫情之不實訊息，士林地檢署日前偵結，予以緩起訴處分，王女須在6個月內接受法治教育系列課程4小時。

36歲王姓女子今年2月7日晚間，聽朋友告訴他：「聽說有人得了，在小南國」。她以為是萬華區某間卡拉OK餐廳有人罹患新冠肺炎，隨即以手機上網，在社群軟體「微信」的個人主頁上貼文「萬華肺炎確診個案（小南國）」等語，遭警方以恐嚇公眾罪、違反傳染病防治法函送法辦。王女得知貼文觸法，立刻刪除文章，並主動澄清言論是未經查證。

緩起訴處分書指，王女輕信他人所言，未經任何查證確認，就逕自廣泛散播，除了造成民眾恐慌不安，也會造成政府部門推行各項防疫政策的效果大打折扣，在新冠疫情尚未趨緩的情況下，王女行為已違反傳染病防治法。

檢察官考量，王女散布與疫情有關的不實言論，目的應在「提醒」，並無加害他人生命、身體、財產等恐嚇公眾行為，案發後主動在網路上澄清，應有所警惕，因而予以緩起訴，並在處分確定起6個月內，完成預防再犯暨保護被害人法治教育系列課程4小時。

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(中時 )