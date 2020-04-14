電子商務發展下，翻轉民眾購物型態，網購、配送、外送等蓬勃發展，店面坪數小型化，大型店面以及億級總價店面交易較為稀少，業者表示，自實登以來，電子業捧2.39億搶先卡位竹北，成交單價每坪120萬元，成為竹北億級店面新店王。實價登錄顯示，新竹縣竹北市嘉豐南路一段「若山NO2若合山」的店面，2019年9月有2戶店面，分別以總價1.28億元與1.11億元成交，為竹北市史上億級店面，單價最高的交易，買方為電子業者。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，過去高總價的店面買盤多為看好未來增值潛力的在地投資客，如今出現電子業進場，嘉豐南路一段「若山NO2若合山」的店面，主要原因是該店面位處豪宅聚落商圈，有絕對代表性以及稀有性，加上竹北地區的消費高以及就業人口逐年成長，周邊公共建設與企業投資暢旺，因此買家砸2.39億元買下2戶店面，現況卻是空屋未使用，顯見業主相當看好本區未來發展及潛力因而置產。

台灣房屋竹北文化直營店店長陳熒竺表示，「若山NO2若合山」店面周邊多半是銀行業、高檔餐廳、診所、大型連鎖品牌居多，價格有撐，從實價登錄顯示，2017年2月，若合山另一店面總價1億350萬元，坪數128.93坪，每坪105.9萬元成交，2019年9月，同社區店面成交每坪120萬元，2年半的時間，單價漲幅達13.3%，為實價登錄上線以來，竹北億級店面最高單價。

(時報資訊)