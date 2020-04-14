看準TWS(無線藍芽耳機)市場今年持續發燙，三星宣布，Galaxy Buds+真無線藍牙耳機再推新色「石榴紅」，盼藉由新色刺激市場消費。

根據Strategy Analytics研究報告指出，相較於前一年，真無線藍牙耳機在2019年的銷量增長了200%，證明真無線藍牙耳機已成為全球大熱趨勢，且市場也看好，該趨勢在未來幾年將持續下去，且以智慧型手機品牌所推出的TWS成長幅度最大，由於目前智慧機使用者搭配TWS的占比仍低，還處於低個位數占比，故未來成長空間依舊很大。

三星表示，一推出就受到廣大迴響的Galaxy Buds+，具備AKG調校高低音雙動態揚聲器、降噪三麥克風搭配Beamforming智能指向收音技術、22小時超長續航力，以及最新的等化器調整音效，除原先推出的「琺瑯黑」、「月光白」以及「水玉藍」之外，最新推出的「石榴紅」將為喜愛Galaxy Buds+的使用者帶來全新選擇。

Galaxy Buds+石榴紅預計4月下旬正式登台，將於三星智慧館、三星體驗館、三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網與Yahoo!購物中心三大線上通路限量販售，建議售價5490元。

此外，三星電子也與全球最大的串流音樂服務商Spotify合作，Spotify用戶們僅需觸碰長按即可快速啟用，加上全新的客製化觸控功能，讓使用者能透過手機自行編輯觸控指令。

(時報資訊)