實在諷刺，美國知名藥廠「百健」（Biogen）2月底一場全球高層會議竟成為新冠病毒溫床，至少感染99人，導致病毒傳播遍及美國6大州以及3個國家。

美國藥廠百健（Biogen）一場全球高階主管會議成為新冠肺炎傳播溫床，至少99人確診。

大陸1月中證實新冠肺炎疫情爆發，不過《紐約時報》（New York Times）報導，美國藥廠百健2月26及27日仍如期召開年度高層會議，來自全美各州、歐洲的175名集團高階主管齊聚美國波士頓，當他們享用高級Buffet、雞尾酒的同時，新冠病毒也在當中悄悄散播，由於這些人一年才見一次面，他們沒有戒心地握手寒暄，來自歐洲的夥伴更親吻臉頰表示熱情。

2天會議後，這些高階主管各自返鄉，由於適逢周末，有人參加朋友舉辦的45人聚會，有人參與生日派對，隔周一，他們回到自己的辦公室繼續工作，有人出席投資方舉辦的產業大會，當時百健的部分與會人員就已出現病態。

爾後，百健全美各地辦公室、工廠、甚至歐洲分公司陸續傳出有員工、主管確診新冠肺炎的消息，根據麻州公共衛生局的統計數據，百健高層會議的群聚感染至少造成99人確診，不過這只是麻州的數據，若加上全美各地以及歐洲，實際感染人數一定更高。

報導指出，當天與會者至少把病毒帶到美國6大州以及3個國家，包括印第安那州、田納西州、北卡羅萊納州、麻州、紐澤西州、以及華府，另外德國、瑞士的2名經理也在返回歐洲後確診，一名在波士頓辦公室負責生物統計的華裔職員在出現症狀後，更帶著一家三口返回北京，之後她與丈夫雙雙確診。

專門報導生醫產業的「Endpoints News」編輯卡洛爾（John Carroll）諷刺，健康照護及醫藥發展領域最聰明的人竟渾然不覺他們的世界要粉碎了。《紐時》評論，這些頂尖醫療專業人士的工作應該是對抗病毒，而不是傳播疾病。百健一名匿名前副總裁也坦言，這場高層會議是新冠病毒的「絕佳溫床」。

百健成立於1978年，總部設在波士頓附近，主要研發多發性硬化症藥物，該公司最為出名的是阿茲海默症藥物於去年出現進展，導致公司去年營收創紀錄，高達144億美元，股價也飆漲。

(中時電子報)