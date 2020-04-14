「雞排女王」唐儷日前推出台語新輯《錯愛的人》。近期因疫情影響，演出活動都宣告延期，雞排業績更是驟掉5成，讓她由過往的副業兼職變身全職達人，每天坐鎮雞排店，更親自外送雞排，讓不少粉絲驚喜「真的是妳本人耶！」出自經商世家的唐儷則說：「度小月不重要，頭腦要轉得快才是王道。」

唐儷新專輯《錯愛的人》，專輯有著濃郁的演歌風格，同名新歌為三立電視戲劇《戲說台灣》片尾曲，推出不久即在YouTube創下近60萬點播率，讓她非常開心。6年前與前輩NONO創立艋舺雞排，唐儷頭腦快準穩，坐鎮東湖店的她也親自下海素顏叫賣，短短3年坐穩雞排女王寶座，而成功的背後，唐儷坦言經營美食很辛苦，因勞累還得了板機指症。

出身經商世家的唐儷，從學生時代即幫忙兼做家裡的假睫毛生意，歷經保險工作等等，唐儷表示近期因為疫情，大家都減少群聚外出，導致雞排店生意驟掉5成，腦筋動得快的她，更將原本上午沒營業的時間轉租給早餐店，增加使用效益，下午再變身回雞排店，「店租、水電還是要繳，只有增加開源，才能撐過這段艱困期間。」

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(中時電子報)