台灣捐贈新加坡口罩，未料，新加坡總理夫人何晶在臉書寫下「呃」的評論，引爆不滿，群起圍攻何晶，何晶昨天則修改貼文。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書指出，何晶對於台灣送口罩，給了一個「Errrr...」，你覺得她沒禮貌，去留言愛台灣，沒問題，但說她是「Ｘ女」、「舔共」還飆粗話，「有事嗎？」黃說大家都是愛台灣，但千萬「別讓愛變成阻礙」。

何晶日前轉貼台灣捐贈口罩新聞，並在臉書寫下「呃……」（Errrr ....）惹議。何晶昨天則修改貼文表，並示「對所有我們的朋友、以及來自台灣的朋友們，非常感謝你們所做的一切，請知道我永遠感激你們」。外交部發言人歐江安昨說兩國政府間將基於長久情誼，持續深化關係。外交部也呼籲國人，珍惜兩國得來不易的情誼。

對此，黃暐瀚在臉書針對此事討論。他表示，常常在想，是因為現代人比較「直言敢言不保留」？還是網路改變了人心？因為不用面對面，因為對方可能根本不知道你是誰，「鍵盤戰士」們越來越勇，不只出征藍綠，罵遍公眾人物，連國際名人，也要用力展現存在感，讓他知道台灣的厲害。

黃暐瀚認為，WHO對台灣不公平，譚德塞工作不到位，去他的臉書留言指教他，甚至是罵他，都OK，但罵人要有罵人的「尺度」！說他做不好，叫他下台，那沒問題，說他「死尼哥」？有意義嗎？此外，黃暐瀚提及，何晶對於台灣送口罩，給了一個「Errrr...」，若覺得她沒禮貌，去留言愛台灣，那沒問題。但說何晶是「Ｘ女」、「舔共」還飆粗話，「有事嗎？」

黃暐瀚表示，就事論事還得「理直氣和」，不是氣不壯了，就沒道理，有道理的同時，一樣可以「態度平和」，這完全不衝突。另外，「得理也可以饒人，罵人未必要帶髒字」，網路世界讓大家漸漸忘記了人與人的「距離」跟「禮貌」，可以罵人但要罵的有理，實在不需要粗話一堆。

黃暐瀚最後說，大家都是愛台灣，這點毋庸置疑，不管用的方式一不一樣，出發點，都是愛。但千萬「別讓愛，變成阻礙」。

(中時電子報)