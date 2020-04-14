質詢現場藍綠爆發口角推體衝突。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

民進黨議員高閔琳與國民黨議員陳美雅爆發肢體衝突。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

女韓粉疑似不滿綠營議員質詢韓國瑜，會後記者會上直接亂入痛罵。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

去年高雄市長韓國瑜在議會接受質詢、引發藍綠議員肢體衝突，會後民進黨團開記者會譴責國民黨暴力，李姓女韓粉突然衝入現場罵民進黨議員李喬如「臭三八」，李喬如事後提告，高雄地檢署日前依公然侮辱罪起訴。

高雄市議會2019年9月26日上午開議時，由民進黨團和無黨籍議員質詢韓國瑜。當時韓國瑜已通國民黨內總統初選，尚未請假參選，到市議會進行就任後第二次施政報告。

開議前，3樓旁聽區早已擠滿大批韓粉，不少韓粉更是受杏仁哥網路號招而來，手持自製標語要替韓國瑜加油打起。開議時，民進黨砲火猛烈，3樓的韓粉一度氣到拍玻璃、比倒讚手勢表達不滿，引發駐衛警關切。

民進黨團現場準備一份放大版「辭職書」要韓國瑜當場簽收，國民黨團不甘示弱，護駕擋在韓國瑜前頭，民進黨議員高閔琳甚至與國民黨議員陳美雅爆發肢體衝突。

民進團會後召開記者會要國民黨道歉，李姓女韓粉此時突然衝入會場、指著議員李喬如罵「臭三八」，駡完人後立刻轉頭走人、混入議會大廳韓粉群中，多位綠營議員追出要討公道，雙方陣營又爆發叫罵、推擠衝突。

事後李喬如至鳳山風局提告公然侮辱罪，檢警傳喚李女到案說明，李女坦承不諱，檢方則依現場影帶及相關事證，依法起訴。

過去也有民眾因糾紛罵人「臭三八」，法院判定該詞屬負面評價字眼，有指責、嘲諷、輕視與使人難堪的意思，但因未認罪及和解，最後罰款5000元。

(中時 )