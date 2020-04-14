印度總理莫迪向全國人民發布演說指出，新冠肺炎封鎖禁令將延長至5月3日。

印度在3月下令全國封鎖三周，人民必須居家不得外出，此禁令將於14日（周二）屆滿。莫迪指出，封鎖令和其他社交距離措施都對國家有益，即便這些會造成經濟成本。如今印度必須遏止病毒擴散，採取更嚴格的作為來避免再出現感染新熱點。

莫迪並感謝印度人民遵守封鎖令，即使這些造成許多人必須忍受困境。

印度近日新冠肺炎確診人數急遽增加，截至周二早午，該國官方公布感染人數累計達10,363人，死亡339人。

(工商 )