莫迪宣布 印度封鎖令延長至5月3日 14:482020/04/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度總理莫迪向全國人民發布演說指出，新冠肺炎封鎖禁令將延長至5月3日。 印度在3月下令全國封鎖三周，人民必須居家不得外出，此禁令將於14日（周二）屆滿。莫迪指出，封鎖令和其他社交距離措施都對國家有益，即便這些會造成經濟成本。如今印度必須遏止病毒擴散，採取更嚴格的作為來避免再出現感染新熱點。 莫迪並感謝印度人民遵守封鎖令，即使這些造成許多人必須忍受困境。 印度近日新冠肺炎確診人數急遽增加，截至周二早午，該國官方公布感染人數累計達10,363人，死亡339人。 (工商 ) #全國 #有益 #莫迪 #封鎖令 #印度 也許您會感興趣 推薦閱讀 全國酒店舞廳停業首日 中市加碼實名制 00:582020/04/10 社會 女公關染疫 全國酒店舞廳停業 04:102020/04/10 生活新聞 全國電子破盤連5日 04:102020/04/10 時尚消費 不畏疫情 全國射擊排名賽台南開賽 10:422020/04/10 生活 酒店舞廳停業 徐國勇說話了 11:202020/04/10 政治 台電新太陽光電場近完工 40MW提前試運轉 16:022020/04/10 財經 美財長努欽：5月重啟重美國經濟 17:172020/04/10 財經 中聯資源轉爐石瀝青混凝土粒料 造就世界上最強十字路口 17:412020/04/10 財經 前信義房屋超業林緯信夫妻檔 創業加盟永慶不動產 20:432020/04/10 財經 外國遊客無視禁令外出 遭印警罰抄500遍「對不起」 10:472020/04/13 國際 國際熱門新聞 99人染新冠！美藥廠全球高層會議慘淪超級病毒溫床 - 時事 處理新冠疫情挨批 川普大爆炸 - 時事 致命心臟副作用奪11新冠患者命 氯奎寧實驗緊急終止 - 國際 心驚驚？川普威脅砍WHO經費 譚德塞低調改口了 - 國際 13歲少女小腹凸起驗出懷孕 孩子的爸竟只有10歲 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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