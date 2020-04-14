立法院今天再度協商紓困預算又破局，國民黨立院黨團批評民進黨造謠在野黨，從黨中央到立委都在造假消息攻擊在野黨，國民黨團總召林為洲要求，民進黨團應該收回惡意的假消息，才可以繼續理性地討論。

朝野協商今天幾度爆發口角，民進黨團指控國民黨團是排富之後人人有獎，國民黨團拿出他們排富的計算表，被民進黨團質疑今天才把計算表拿出來，昨天沒有拿。國民黨團事後開記者會公布昨天會議影片，澄清昨天協商就把表拿出來了。

國民黨團書記長蔣萬安拿著計算表說明早在4月6日開始就一直是拿這張表對外說明如何排富發放現金紓困，結果從昨天傍晚到今天協商，民進黨從黨中央到黨團立委所有人都在發送假消息，惡意扭曲國民黨的發放現金是連排富標準都沒有。

蔣萬安要求民進黨請停止惡意抹黑造謠放假消息，「否則誰敢跟你協商？」，不願意發現金紓困還要造假消息。蔣萬安公布影片之後又拿出昨天提出的修正動議，強調白紙黑字都寫在上面，文字寫很清楚要怎麼排富。

林為洲也說，事實上，民進黨自己也說他們現金要發1035億，國民黨提的版本發放的金額還是1000億，比他們少，兩個版本最大的差別，是民進黨的現金是要「申請」的，代表有可能核准有可能不核准，但國民黨是「排富之外都可領」，甚至收入越少的還領越多。

國民黨團首席副書記長林奕華批評，民進黨是睜眼說瞎話攻擊在野黨，說國民黨是人人有獎、天女散花，這樣要怎麼繼續協商？民進黨應該要向國民黨道歉，國民黨協商門沒關，但應該要好好協商，會去造謠代表昨天協商他們根本沒在聽，法案寫什麼都沒在看，只做他們要做的。

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(中時 )