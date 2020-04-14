高雄一家藥局遭投訴不賣口罩，藥師母心疼女兒太操，反嗆「整天賣口罩，都不用活了？」。（翻攝臉書爆料公社／柯宗緯高雄傳真）

高市衛生局藥政科長朱孝芳出面解釋整起事件，強調是誤會一場。（柯宗緯攝）

高市三民區1家藥局被投訴，明明APP顯示有1000多個口罩沒賣完，但13日要上門買，店家卻不拒絕，雙方發生口角衝突，藥師母回嗆「都不用活了！整天一直賣口罩就好了？」。衛生局今（14）日表示，當天接獲投訴上門稽查，發現是誤會一場，原來店家因人力不足，只在固定時段販售，無法賣完口罩，但未查出違法情事。

網友昨將藥局與民眾為口罩爭執的過程PO上爆料公社，貼文指出，存量還有1000多片，APP一直顯示有量，藥局是3至5時開賣，賣完為止，「但好像是作業程序比較久，所以比較慢」，剛剛藥師的媽媽整個生氣，不賣了叫其他人都回去。該網友直說疫情當下，藥局辛苦，衛生局辛苦了。

大多網友直說，藥局不是只有賣口罩而已，畢竟也是開門做生意的，希望大家多體諒。有網友說，自己在健保藥局工作。常有人拿手機查詢口罩的數量，「說真的我們當天口罩都賣完了VPN上也顯示0庫存」，只是手機網路真的更新很慢，也常常跟要買口罩的人在那邊盧，賣口罩真的只是單純在做服務。

藥師今出面喊冤說，「對方叫我們賣到完，我也沒吃晚餐，整天水沒喝，東西也沒吃」，母親在旁聽了當然不高興才回嗆，「說真的我累死了，我父母親會很傷心」，民眾有時候不理性造成困擾，希望衛生局能否輔導民眾多多網購，「像我1人藥師的藥局，人力也有限，我已經超過負荷了」。

高市衛生局藥政科長朱孝芳今天還原狀況指出，昨接獲投訴前往現場，到場時已是晚間6時許，而藥局對外公告販售口罩時間是3至5時，雖然藥局口罩還有存量，但已超過販售時間。

朱孝芳表示，該藥局表示受限人力不足，1天只有兩個小時販售口罩，還有其他業務要推動，不過藥局公告張貼除了寫3至5時賣口罩外，後面又寫「售完為止」，可能造成民眾誤解，要把口罩賣完為止。

針對藥局累積上千片口罩部分，有網友質疑，賣不完的口罩到哪去了？朱孝芳解釋，基本上藥局從郵局領到這個口罩後，就會key入系統，直到民眾領取口罩，透過健保卡刷卡，數量才會減少，因此大家不用擔心會被吞了，或是被拿走。

衛生局也向店家輔導，如果真的沒能力賣這麼多口罩，可以把多的口罩退回郵局，再退回至衛福部處理，避免爭議。另外，APP上顯示的口罩存量，可能與現實有落差，朱孝芳表示，有些藥局是先發放號碼牌，等到過卡之後才會顯示少了多少份口罩，建議民眾可是先打去藥局詢問實際狀況。

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(中時 )