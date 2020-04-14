有民眾投訴給北市議員陳怡君，自稱完成網路預購9片口罩後，同日去販賣機又再買到9片。（陳怡君研究室提供／張穎齊台北傳真）

北市府率全國之先，11日推出實名制智慧口罩販賣機，但卻遭北市議員陳怡君質疑，販賣機反應慢半拍，有民眾13日已完成網路預購14天9片口罩，同日去販賣機又再買到9片。資訊局澄清，11日確實有發生，但已排除，而這位民眾網路預購的口罩是27日的，時間上不同，不衝突。

陳怡君表示，有民眾陳情，13日已完成網路預購14天9片口罩，並繳費52元完成程序（45元口罩加上7元郵資）；但當日再到北市實名制智慧口罩販賣機，仍順利購得14天9片口罩，並支付45元。

陳怡君說，民眾質疑從4月起至今才經過13天，卻可以購買2次9片口罩，可見北市府的實名制智慧販賣機無實名之實，反應慢半拍問題很大，推測是沒有跟健保署做非常好的連線溝通，有錯就該快修正。

北市資訊局主任祕書陳慧敏解釋，經查發現，該位民13日去口罩販賣機買口罩，但上網預購的口罩是下一波27日的口罩，有時間差，所以他是領未來的口罩，不衝突。

陳慧敏說，11日上午9時至10時半確實有發生疏失，有民眾卡片抽太快，再還沒成功回傳給健保署時就抽出卡，因此出現76名漏網之魚，這必須要螢幕上寫「成功」才行，不過後來已修正完畢。

(中時 )