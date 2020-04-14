根據ABI Research的報告，冠狀病毒的爆發使得擴增實境（AR）／虛擬實境（VR）產業鏈的上游發生製造延遲的狀況，連帶使得對AR智慧型眼鏡的整體需求減少。 不過隨著各種遠端應用像是遠端臨場和內容需求的成長，企業與消費者方面的需求都將大大增加，在二種主要因素相互作用的結果下，2021年AR／VR 頭戴顯示器（HMD）的出貨量仍可上看1600萬套。

光電協進會表示，目前看來，冠狀病毒的爆發將導致暫時的製造與運輸延遲， 但是由於居家隔離，消費者對AR／VR裝置與內容的需求已經增加，平衡了最初的需求下降與供應商的損失。根據ABI的調查，冠狀病毒也影響了AR和VR市場，造成AR／VR裝置生產的暫時延遲，像是位於香港的AR智慧型眼鏡供應商MAD Gaze已宣布延遲出貨，由於中國工廠的生產延遲，該公司的顯示面板從 中國工廠改為韓國和日本工廠，總部位於中國的AR智慧型眼鏡提供商 Nreal也宣布了生產與出貨延遲的消息。

在短期內，生產與出貨計劃的延遲以及需求可能下降仍不可避免地會對AR／VR裝置製造商產生財務影響，像是營收減少，還有上游供應商的意外額外成本，而對AR／VR應用端來說，許多開發者大會和展覽取消，也會影響到程式開發與升級的時程，延遲在所難免。

以長期來看，這些短期影響所累積的效應，對於較小規模的廠商衝擊較大。延誤出貨可能會使得潛在客戶轉向競爭對手與大型公司購買產品，供應鏈與產品庫存管控較為健全的公司所受到的衝擊較小，也可能會造成產業版圖的變化，長久以往，產品出貨持續延遲的話，將會讓使用者產生負面印象。

光電協進會認為，儘管大家都希望冠狀病毒疫情不會持續太久，但是在目前疫情肆虐仍不見終點的情況下，企業都應該考慮每項應急計劃，以期避免嚴重破壞其營運。

像是遠距辦公，利用網路會議、電子郵件，到各種行動協作應用程式，還有 虛擬平台，只要能夠用得上的工具，在未來的幾個月應該都會變得越來越流行。 冠狀病毒的影響已經造成個人與產業的傷害，AR／VR 能夠解決一些問題，比如說遠端培訓、遠距臨場應用、遠端展示等，因為疫情所產生的新需求與新應用正在攀升。

由於冠狀病毒導致的隔離，間接或直接使得差旅、會議，以及各項活動取消， 所幸有AR／V 接手，因此也創造出了虛擬的需求。近年來，除了遠距教育訓練、 遠端醫療以外，遠距臨場(telepresence)也是最近熱門的應用，舉例來說，在可以 行動的機器人身上安裝視訊功能，藉由機器人的移動，就如同使用者的分身，在另一個地方自由移動，可以即時看到周遭環境，並可與周圍的人互動，如此一來 又可創造出許多潛在的應用。

AR／VR消費者市場與智慧型眼鏡製造商都將受惠於AR／VR硬體的技術提升，從Insta360 Pro等功能強大的相機到Oculus Quest等高解析度、功能完備的頭戴式顯示器，大幅提高AR／VR體驗的品質，讓AR／VR廠商爭取到更多的訂單，此外，由AR／VR還在最早期的成長期，開發廠商較少，競爭沒有那麼激烈，而消費者的需求也才逐漸起步，可以預見的是，AR／VR產業將因為此波疫情而趁勢崛起。

(工商 )