看好緬甸持續成長的內需市場，中華民國對外貿易發展協會和展昭國際企業股份有限公司訂於2020年11月12日至15日假緬甸仰光會議中心(YCC)共同舉辦第八屆「緬甸國際汽機車暨零配件展」及「緬甸國際電機電子暨電力設備展」(緬甸雙展)，帶領臺商赴緬爭取商機。該展預計徵集180家廠商，使用300個攤位，預計吸引來自東南亞及其週邊國家約4,000名買主前往參觀。

緬甸自2011年實施經濟開放以來，每年GDP以6%至7%的速率增長，居民生活水準逐漸提高。據東協汽車聯合會(ASEAN Automotive Federation，AAF)統計顯示，自2016年至2018年，緬甸每年新車生產及銷量皆倍數成長。此外，2019年東協八國(不含寮國及柬埔寨)之汽車總銷量為346萬輛，較2018年衰退2.8%，惟緬甸新車銷售量成長達25%，為2.2萬輛，成長居東協之冠。緬甸擁有5,500萬人口，但每千人中僅18人擁有汽車，市場潛力龐大。多家國際知名汽車公司看好緬甸汽車市場，並在緬設立組裝廠。

由於緬甸經濟發展快速，對於電力需求也逐年升高。世界銀行預估該國電力需求每年增加11%，緬甸電力與能源部(Ministry of Electricity and Energy，MOEE)表示，截至2019年底，全緬電力普及率已達51%，目前緬甸正致力於國家電網建設，預計在2030年前，達成全國通電，且其中20%來自可再生能源的目標。在緬甸全國14個省與邦中，其中半數將電力列為優先投資項目。緬甸移動式發電機(Mobile Generator)業者指出，2019年發電機的銷售及租賃數量皆翻倍成長，移動式發電設備市場可望持續擴大。

據World's Top Exports(WTEx)統計，2018年除火車外各式車輛及其零配件進口金額達15億美元，為該國第四大進口項目，其中進口金額最大的五個子項目分別為：機車(約4億美元)、汽車(約2.8億美元，成長11%)、卡車(約2.4億美元)、汽機車零配件(約1.8億美元，成長26.3%)及拖拉機(約1億美元)。機電設備及其零件達26億美元，為該國第二大進口項目，進口額最大的五個子項目則依序為：電話及相關設備(約12億美元)、絕緣電線與電纜(約1.8億美元，成長91.9%)、變壓器、變流器及感應器(約1.3億美元，成長81%)、發電機組(約1.2億美元，成長110.6%)和電視相關設備(約1.2億美元)等。

2020年緬甸雙展援例邀請緬甸商工總會(UMFCCI)擔任展覽協辦單位，並增設物流專區，展示物流倉儲設施、物流IT軟硬體及自動化系統設備、冷鏈系統設備等，另與緬甸汽車製造商與經銷商協會(MAMDA)合作擴大成車專區，展出規模達300個攤位，預計較上屆成長20%。

(時報資訊)