光罩(2338)持續受惠併購效應，3月營收3.98億元，雖月減2.1%，但年增70.84%，2020年第一季營收11.06億元，創歷年單季新高，比去年同期增長55.48%。

光罩因近年陸續併購美祿、威達、群豐三家廠商，挹注營收成長力道；1-3月營收11.06億元，再創歷年單季新高，比去年第四季營收10.23億元成長約8.1%；除了受惠併購效益，加上第一季8吋晶圓光罩代工接單仍穩定。

展望第二季，受到新冠肺炎在全球延燒，可能對短期市場需求造成影響，公司將持續開發新客源，預計第二季營收仍比去年同期成長，待市場需求恢復之後，有助訂單進一步回溫。

老牌光罩廠台灣光罩，主要產品為積體電路的光罩，供應給6吋/8吋晶圓代工廠。台灣光罩近年積極轉型，陸續併購IC設計、封測等半導體相關公司。包括美祿科技，IC設計公司威達高科、封裝公司群豐等，挹注今年以來營收持續成長。

台灣光罩去年為轉型以來第二年獲利，2019年營收34.69億元，年增20.19%，創歷年新高，但毛利率下滑4.14個百分點至17.66%，本業獲利縮減至732萬元，在業外認列轉投資評價利益3.68億元挹注，稅後淨利4.31億元，EPS為2.19元。擬每股配發1.07元現金股利。

(時報資訊)