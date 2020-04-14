中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，因應全球新冠肺炎疫情，我國自3月19日起，所有民眾自國外入境後皆應配合居家檢疫14天。為確保國內防疫安全，自台灣時間4月18日零時起，入境民眾過去14天(台灣時間4月4日零時起)如有歐洲、美洲地區旅遊史，登機前應主動出示符合居家檢疫條件的資料，若同住者有65歲(含)以上長者、6歲(含)以下幼童、慢性疾病患者(如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等)、無專用房間(含專用衛浴設備)者，入境後應入住防疫旅館；經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。

指揮中心進一步指出，除了居家檢疫者之外，居家隔離者若有上述情形，也可向各縣市地方關懷服務中心申請入住防疫旅館。國內各縣市防疫旅館目前尚有4,703空房可供入住，相關資訊可至台灣旅宿網(https://taiwanstay.net.tw/)防疫旅宿專區查詢，並洽各縣市防疫旅宿連絡窗口。

指揮中心再次呼籲，民眾居家檢疫/隔離期間應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節；如有發燒或咳嗽等不適症狀，不可自行外出就醫，應主動聯繫所在縣市衛生局或地方關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具，違反居家檢疫或居家隔離規定者，最高可罰100萬元。

(中時 )