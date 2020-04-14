桃園市長鄭文燦14日率隊前往敏盛綜合醫院慰勉。(蔡依珍攝)

鄭文燦看到全身醫護人員包得全身密不透風，直說：「真的很拚！」(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦14日率隊前往敏盛綜合醫院慰勉。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦14日率隊前往敏盛綜合醫院慰勉。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦14日率隊前往敏盛綜合醫院，大讚在總裁楊敏盛領導下，憑藉過去SARS的防治經驗，啟用負壓隔離病房、更率先分艙分流，超前部署、走在前面，直說第一線醫護人員「真的很拚」，除鼓勵、打氣跟感謝，也宣布已向民間募捐1000萬元，當醫護人員慰勞金。

鄭文燦說，桃園位處國際機場所在地，11家急救責任醫院負擔的醫療責任相當重要，其中敏盛綜合醫院不但在平日醫療照顧方面表現優異，在楊敏盛領導下，也因過去SARS的防治經驗，這回面對新冠肺炎，院方立即啟用負壓隔離病房，並率先採用分艙分流管制方式，杜絕院內感染的可能性，可謂防疫的民間典範醫院。

鄭文燦也感謝第一線醫護人員持續堅守崗位，他看到醫事人員穿著全套PPE防護衣、戴著護目鏡、手套和口罩，全身包得全身密不透風，「真的很拚！」，他提到14日一早防疫會議特別請各局處首長鼓掌1分鐘，向醫護人員表達感謝。

鄭文燦表示，市府已向民間單位募捐1000萬元，將於本周11家急救責任醫院的聯防會議上，捐給10家醫院當醫護人員慰勞金，其中林口長庚醫院婉拒，他希望藉此鼓勵並感謝醫護人員，期盼共同守護市民朋友及國人，平安度過疫情。

衛生局長王文彥表示，敏盛綜合醫院為桃園市中度級急救責任醫院，各項防疫醫療嚴謹紮實，包括急診設置發燒篩檢站、入口量測體溫及查詢就醫民眾旅遊史，以及執行探陪病管制等，各項防疫措施與便民服務皆相當完善。疫情期間尤其感謝醫護人員堅守崗位，為疫情付出眾多心力，也呼籲市民朋友疫情期間出入醫院須配合院方防疫措施，保護自己也保護國人。

(中時 )