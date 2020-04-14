正值黑鮪魚季開始，民進黨立委莊瑞雄今天質詢時指出，漁民在外捕魚一旦會船返港後，需進行檢疫14天，「這沒道理」，行政院長蘇貞昌答詢表示，會請衛福部針對沒有人碰人、會船交換物資或者船員下貨後又出海等各種情況，另訂規範。

因應新冠肺炎疫情，農委會日前訂定「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」，明訂航行過程「全程從未有」或「返港前30天以上未有」海上轉載、進入他國港口、併船交流、船員異動及接受供海登檢等5項情形，且入境時經體溫量測及發燒咳嗽等症狀初判身體無異狀者，返臺時原則同意無須原船檢疫；未符合情形或船員身體有異狀者，均需進行原船檢疫14天。

民進黨立委莊瑞雄上午質詢指出，4月、5月、6月正值黑鮪魚季，對東港、小琉球漁民最重要的3個月，有漁民陳情，指船隻在海上會船，返港後就要進行檢疫14天，回台一個月的生意全部報銷。

莊瑞雄說，現在室外社交距離是1公尺，但中央流行疫情指揮中心可能誤解會船的意思，誤以為會船時有人登船，但實際會船時，船員互不上船，僅從船上丟物資到另一艘船，漁民認為會船交流返港檢疫沒道理，建議不必返港隔離14天，可以補充食物、石油等資源後，再出去捕魚。

對此，蘇貞昌答詢時引用刑法大師韓忠謨教授「刑法原理」序文中，「法條有限，而世事無窮，以有限之法文，繩無窮知識時，勢所難能」回應，他解釋，也就是說，現在規範有限，但情況萬千，將請衛福部針對沒有人碰人、會船交換物資或者船員下貨後又出海等各種情況，應另訂規範。

(中時 )