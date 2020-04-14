因應新冠肺炎疫情影響，交通部推出紓困方案1.0，協助受到衝擊之觀光產業，其中遊覽車、計程車、小客車租賃業等，由公路總局提供汽燃費及牌照稅減徵、駕駛人及從業人員轉型培訓補助、融資展延利息補貼、防疫物資補助等多項紓困方案，並協助業者購買口罩、酒精、額（耳）溫槍等防疫物資。

新竹區監理所所長黃萬益表示，為配合交通部政策，讓受衝擊的運輸業者及職業駕駛人度過難關，桃竹苗監理所站積極協助業者辦理或申請各項紓困措施，特別在駕駛人及從業人員轉型培訓計畫，提供參訓人員轉型培訓費每人每小時158元、每月上限120小時，最高可領1萬8960元。

新竹區監理所提醒業者，桃園市相關紓困補貼方案均已受理辦理，歡迎洽詢並積極申請，自即日起遊覽車客運業、小客車租賃業、計程車客運業駕駛人的薪資補貼政策，每人1月1萬元補助3個月，詳細紓困資訊可至交通部公路總局網頁最新消息防疫專區查詢。

(中時 )