衛福部長陳時中14日表示，闊別25天，國內今日無新增確診病例，昨(13)日新增1,345例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計48,549例(含44,890例排除)，其中累計393例確診，分別為338例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，124人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

有關3月30日返台專案航班共214名湖北返台民眾，已於今日解除隔離，並返家進行14天自主健康管理。

指揮中心指出，全球累計1,866,085例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國580,619例、西班牙169,496例、義大利159,516例、德國123,016例及法國98,076例為多；病例中118,418例死亡，以美國23,529例、義大利20,456例、西班牙17,489例、法國14,967例及英國11,329例為多。

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