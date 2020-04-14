大陸工廠復工，PCB、半導體、電子材料、電子化學品需求增溫，三福化(4755)半導體客戶拉貨動能不錯、面板客戶需求平穩，今年顯影劑回收(TMAHR)工程隨客戶擴廠看增，加上越南新廠將投產，營運蓄勢推進。

此外，長興(1717)電子材料營收占比30％，其中以PCB原料乾膜光阻占比逾九成；3月營收月增59.16％。永光(1711)3月營收電子化學品年增31％，醫藥化學品年增20％；第一季電子化學品年增19％。

新冠肺炎疫情擴散，衝擊中國原料藥供應，讓永光原料藥題材重獲市場注意。永光原料藥供應從前列腺表(青光眼、引產、治療性功能障礙)及其他原料藥(帕金森症)，並增加動物用藥原料藥的銷售，其眼科用藥客戶通過其美國的學名藥上市申請(ANDA)。

因應5G需求，永光研磨液展開新方向開發，如SiC等寬能隙材料所需研磨漿料，還有各類疊構製程用的光阻提供下游封裝廠、基材供應商使用，目前相關材料已逐一通過驗證進行小量採購。

永光色料事業已擴充三成數位印花墨水產能；特化事業持續發展利基型產品，調降競爭激烈的紫外線吸收劑，轉往黏著劑、充填劑等不同產品；碳粉事業則增加高性價比產品布局。

長興電子材料營收占比30％、特用材料16％。看好光固材料成長，營運布局鎖定UV材料水性化、UV熱熔膠、5G手機背蓋塗料等高值新應用。未來五年PCB需求成長活絡，除帶動乾膜光阻需求外，真空壓膜機設備估10％以上增長。

三福化精密化學品營收比55％、新興化學品(TMAHR)約18％。目前越南兩座廠都在河靜、海防兩個廠，集中於北越；其中，海防材料新廠預計上半年投產，氣體廠於下半年投入。未來將伺機前進南越設廠。

(工商 )