新冠肺炎疫情爆發後，華航協助政府運送援助口罩，但因為華航上的機身上印有China Airlines的字樣，被外界誤認為中國捐贈，行政院長蘇貞昌已要求華航以後運送物資時，拿掉中華航空的標誌一事，民眾黨今(14)日表示，支持蘇貞昌展開「正名」的第一步，但因改名牽扯許多航權、商標等問題，「希望政府提出實際可行方案，不能總是口號治國，拖過就算了」。

民眾黨發言人楊寶楨表示，在過往陳水扁執政時期，已經有「正名」失敗前例，民眾黨也相信台灣民眾都衷心希望能讓世界看見台灣，將華航改為以「台灣」為名，是多數國人的期盼，但華航改名涉及許多複雜的技術性問題，不只華航公司內部須先取得共識，後續航權、航線、時間帶都將重新協商，茲事體大，並不能夠說改就改。

楊寶楨強調，執政黨已全面執政，交通部長林佳龍也已表態「持開放態度」，因此民眾黨也希望請政府提出具體可行的正名規劃，拿出應有的作為來回應民意，民眾黨一定全力支持，「而不要只是說說而已，拖過就算了」。

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(中時電子報)