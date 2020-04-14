第17屆SBL超級籃球聯賽已於上週全數進行完畢，高雄九太雖已提前確定無緣晉級季後賽，不過上週的賽事仍全力拼搏、奮戰到底，最終例行賽以三連勝收尾，陣中的本土悍將蘇奕晉也獲選為單週最佳球員。

蘇奕晉上週貢獻場均15分、9籃板、2.5助攻、2抄截及1.8阻攻的優異成績，在攻守兩端繳出全面表現，為球隊固守禁區，更於上週五與璞園的二度延長賽中挺身而出，絕殺璞園，最終獲選為第十二週單週最佳球員。

提到獲選為單週最佳球員，蘇奕晉感謝教練團及隊友的信任及幫助，也感謝球迷在這一季的支持和鼓勵，新的賽季他會更加努力、持續精進自我能力，盡力打出更亮眼的成績。

九太總教練劉嘉發也相當肯定子弟兵蘇奕晉的表現，劉嘉發教練表示，「蘇奕晉一直以來都相當努力，也期許他在未來能持續進步，好好發揮個人能力及特質，獲得更多獎項。」

至於晉級季後挑戰賽的裕隆納智捷與璞園建築，今天起將展開五戰三勝制的系列賽，贏家將晉級總冠軍賽與台灣啤酒正面對決。

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(中時電子報)