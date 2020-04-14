藝人顧婕不滿女子張可人向爆料公社、蘋果日報不實爆料說她「欠錢不還」，顧婕14日下午到台北地檢署控告張女妨害名譽。

顧婕說，她與張女沒有任何借貸關係，沒有欠錢不還，去年4月她有找張女聚餐，報導中的林姓男子是透過張女認識，是張女友人，她與2人均熟識，她因朋友關係約雙方見面討論，沒想到公親變事主，被誣指設局陷害。

(中時 )