欠錢不還？藝人顧婕告爆料女妨害名譽 14:252020/04/14 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 顧婕(中)(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藝人顧婕不滿女子張可人向爆料公社、蘋果日報不實爆料說她「欠錢不還」，顧婕14日下午到台北地檢署控告張女妨害名譽。 顧婕說，她與張女沒有任何借貸關係，沒有欠錢不還，去年4月她有找張女聚餐，報導中的林姓男子是透過張女認識，是張女友人，她與2人均熟識，她因朋友關係約雙方見面討論，沒想到公親變事主，被誣指設局陷害。 (中時 ) #名譽 #關係 #藝人 #女子 #報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球五大新冠淨土名單！北韓入列…專家揭露「零確診」內幕 10:192020/04/10 國際 亞馬遜部落也淪陷！ 「與世隔絕」原住民確診新冠肺炎 10:202020/04/10 國際 誰說台灣缺國際觀 《全球現場》疫情報導收視新高 14:022020/04/10 娛樂 川普盼5月1日前「解封」 因怕連任受影響 19:252020/04/10 國際 有關係就沒關係 政院別雙標 04:102020/04/12 社會新聞 網傳「DIY自組棺材」熱銷英國各地 台IKEA證實：是網友惡搞 23:232020/04/12 國際 英國Q2GDP恐萎縮30％ 有官員呼籲：放鬆管制救經濟 09:322020/04/13 兩岸 瘋狂囤貨後 日本街頭垃圾暴增 12:002020/04/13 國際 美國之音：北京舉世推銷應對疫情的中國模式 09:402020/04/14 兩岸 藝人祝釩剛3度持有大麻被逮 深感懊悔 10:282020/04/14 社會 社會熱門新聞 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 比照口罩2.0 中市交通事故資料申請也有網路版 - 社會 後備指揮部嘉義後備旅上校副旅長 休假猝死住處 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 冷血房仲隨機砍小黃司機18刀 落網稱：業績不佳殺人洩憤 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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