雲林溪美食廣場的內用生意少了三成至五成，各家狀況不一。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善（左四）協調18鄉鎮市公所，轄區內公有零售市場及兩個列管夜市的4月、5月、6月減免三成租金，平均每一攤可省1600元至3000元。

受新冠肺炎疫情衝擊，公有零售市場及夜市攤販生意冷淡，雲林縣長張麗善協調18鄉鎮市公所，轄區內公有零售市場及兩個列管夜市的4月、5月、6月減免三成租金，平均每一攤可省1600元至3000元。

斗六市鎮西國小後門的雲林溪美食廣場自從疫情爆發以來，各攤店內用餐人數銳減三成至五成不等。

雲林溪美食廣場自治會會長廖進添經營的「全真素食」休業10天重新裝潢，把店內用餐為主的格局改為外帶，客人只要站在門外就能點餐，窗戶也盡量打開，他表示「要自立自強」。

廖進添說，面對這麼嚴峻的考驗要跟著應變，雲林溪美食廣場各家的根基算穩，這一波勉強還能站住。

阿久鵝肉攤老闆表示，外帶的生意差不多，但內用就少很多，至少少了三成。

雲林縣府協調18鄉鎮市公所，除沒有市場的水林、口湖公所以外，從四月起減免公有零售市場及列管夜市攤商三成租金，總共32處約2100多攤，減免金額3個月為一期從1600元到3000元不等。

張麗善表示，疫情不知還會多久，先減租三個月，未來若有需要再延長；斗六市長林聖爵表示，願意配合縣府的政策。

獲減免的有二崙鄉油車公有零售市場、二崙公有零售市場；土庫公有零售市場、馬光公有零售市場；大埤公有零售市場；元長公有零售市場；斗南鎮第二公有零售市場、中興夜市；北港第二、第三公有零售市場；古坑鄉公有零售市場、永光公有零售市場、東和公有零售市場、綠色隧道市集、古坑夜市；西螺鎮第一、第二公有零售市場；虎尾鎮第一、第三公有零售市場；崙背公有零售市場；麥寮公有零售市場、橋頭公有零售市場；莿桐鄉公有零售市場；斗六市第一、第二公有零售市場、雲林溪攤販臨時集中場；東勢鄉公有零售市場；林內鄉第一公有零售市場；四湖公有零售市場；褒忠公有零售市場；台西鄉攤販臨時集中場。

(中時 )