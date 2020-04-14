衛福部長陳時中14日表示，「實名制2.0第五期網購」自4月15日起開始預訂，除原本成人口罩外，將試辦網購4～8歲小童立體口罩，民眾一樣透過Emask口罩預購系統預訂。另外因成人購買兒童口罩比例過高，將「恢復兒童口罩購買年齡限制」，16（含）歲以下之健保卡才能購買兒童口罩！

指揮中心表示，因開放成人購買兒童口罩後，經統計有近四分之一的兒童口罩由成人買走，為保障兒童優先使用兒童口罩的權利，4月23日（周四）起恢復，兒童口罩年齡購買限制，僅有16（含）歲以下健保卡才能購買兒童口罩。Emask網路預購則配合4月23日起的取貨時間，從第五期的預訂時間4月15～17日（取貨時間4月23日至5月6日）開始實施。

指揮中心說明，明（15）日起將透過Emask口罩預購系統，試辦小童立體口罩全面網購，尺寸約為對折長度在8公分以下、寬度在12公分以下。民眾登入Emask系統會自動辨認年齡，只有16歲以下身分認證，才會出現成人或兒童口罩的選項，提醒民眾購買前務必確認尺寸符合家中孩童需求，其餘購買程序和成人口罩相同。也建議家長可以儘快幫孩童的健保卡綁定家長手機的健保快易通APP，就可以方便幫孩童進行網購。

指揮中心提醒，因兒童口罩與成人口罩單次可購買片數不同，預購繳費金額亦不同，繳費時可與他人合併結帳，但各筆訂單運費仍要分別計價，一旦完成繳費，即無法更換品項；另因製作小童口罩廠商眾多，花色款式及實際尺寸皆略有差異，恕無法提供挑選，除非在領取門市現場發現有破損短缺，一旦離開，歉難提供退換貨服務。

(工商 )