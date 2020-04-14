交通部觀光局鼓勵國內旅宿業者成為「溫馨防疫旅宿」加入防疫行列，這是配合中央流行疫情指揮中心規定從歐、美兩洲搭機回台必須進行居家檢疫的配套措施，目前全台已經備妥超過6000房因應。

觀光局副局長張錫聰表示，感謝全台22個縣市政府一起努力參與防疫工作，目前住宿率3成，房間供應數應該足夠，同時也會繼續輔導建置房間數，以滿足居宣檢疫者的需求，其中台北市、新市桃園市超過2500多房，因為需求較多。

觀光局防疫旅宿的相關辦法是從今年4月1日至6月30日，獎助各縣市提供居家檢疫者入住的合法防疫旅宿，每房每日新台幣1000元。合法旅宿業者經所轄縣市政府核可後，即能成為安心防疫旅宿。

張錫聰指出，目前計有11家旅宿業者（臺北市9家、臺南市1 家及南投縣1家）自願公布其為防疫旅宿，民眾可直接訂房外，其餘未公開者，則可透過各縣市防疫旅宿連絡窗口進行訂房。

目前各縣市防疫旅宿房間數已上線者逾 6000 房，入住率約3成，故供應房數足夠，且各縣市仍在持續輔導建置上線之房間數，足以提供給未來需入住的居家檢疫者。

(中時 )