泰國知名網紅Weetaya的文章掀起大陸與泰國網友間的鍵盤大戰，桃園市長鄭文燦搭上順風車在推特用英文及泰文雙聲道發文，強調台灣和泰國一起加油，創下鄭文燦開通推特帳號以來，最多愛心與轉推的文章，鄭文燦笑言始料未及，也發現泰人有泰式幽默，讓人印象深刻。

鄭文燦說，泰國是台灣人非常喜歡去的旅遊勝地，桃園市政府也透過跟泰國的網紅合作，介紹桃園，所以一直都相當關注泰國的消息，這次一位泰國的網紅發文，意外的引發了泰國跟大陸網友的論戰，他表示，自己主要是想表達台灣跟泰國之間要在疫情之後重新展開更多的觀光交流，沒想到反應非常好，推特上有將近2萬人按讚，「沒有預期到，因為推特我才剛開沒多久！」

鄭文燦還說，自己在論戰當中發現，泰國人有特有的幽默，他們吵架的方式，不是用罵的、用恐嚇的，而是以泰式幽默來回擊，如果大家仔細看他們的泰式幽默，真的讓大家印象很深刻。

鄭文燦於官方推特上以英文謝謝泰國的朋友，泰國一直都是台灣人喜愛的旅遊勝地之一，期待新冠肺炎結束時能有更多的交流，並以泰文撰寫：「台灣和泰國一起加油吧」，文末附上中華民國和泰國的國旗。

(中時 )