台灣人熱愛出國，財信傳媒董事長謝金河表示，自今年1月23日武漢封城，日本、南韓相繼出現疫情，大批台灣旅客湧入歐洲、美國、埃及、土耳其等國家，他說，因為台灣人愛出國，帶來了可觀的境外確診病例，不過這波疫情也可能改善台灣的國際收支，謝金河在臉書以3點分析。

第一，台灣人愛出國，台灣一直是旅遊逆差國家，而且從2009年以來，逆差年年增加。2019年國人出國1710萬人次，入境的外國遊客1186萬人次，我國去年旅行收入143.7億美元，支出205.07億美元，逆差為61億美元。台灣的金融帳淨流出已連續38季，約長達九年半的淨流出，其中，國人投資海外證券、債券及房地產占很大比重，而國人愛出國，造成的長期旅遊支出的逆差，也是其中之一。這次疫情至少持續到第二季，很多愛出國的人被迫困在台灣，可能對今年第一季及第二季的國際收支的改善有些幫助。

二是，這次疫情重創旅遊大國，對歐洲國家的衝擊最大，特別是法國、西班牙及義大利。聯合國世界旅遊組織(UNWTO)，去年底估今年全球旅遊人數屢創新將達到14億人，其中義大利有9060萬人次、法國8900萬、西班牙8250萬人次、德國7800萬、美國7690萬人、奧地利4300萬、英國3920萬、墨西哥3930萬人、土耳其3862萬人次。義大利靠觀光客帶來的消費達392億美元，這回肺炎疫情把這些旅遊大國的經濟撞出了大洞。亞洲這些年靠觀光旅遊的國家，像日本、泰國，這次受到影響很大。

第三，台灣是旅行逆差國，一定要想辦法重振國內旅遊業的基本面。像安倍上台的2012年，日本觀光客人數和台灣相差不多，但去年日本外來觀光客人數3190萬人次，台灣1186萬，這8年相差2000萬，這是我們努力不夠！去年台灣人去日本482萬人次，日本人來台灣216.7萬人次，雙方差了一倍多。日本人口比台灣多一億人，但台灣跑到日本的遊客遠比日本人來台觀光的人數多很多，這個數字值得政府反省檢討！

(中時電子報)