對於罷韓團體罷免高雄市長韓國瑜一事，資深媒體人唐湘龍直言，黑韓是怕大家發現韓國瑜做的好，因為韓可能是高雄20年來最好的市長。對此，資深媒體人康仁俊表示，相信這是湯湘龍發自內心的真心話，但韓國瑜要怎麼證實自身是好市長？就應該去議會備詢。

唐湘龍日前在網路節目上提到，韓國瑜高雄市長當得很好，「其實可能是在20年來最好的市長」，是怕人家發現他做的好，所以急著要去罷免他、羞辱他、癱瘓他？並稱韓國瑜和世衛組織秘書長譚德塞都是因為親中，而被綠網軍追殺，如果今天韓國瑜是綠的，他做的在爛都不會被罷免。

對此，康仁俊在政論節目《新聞面對面》上表示，唐湘龍稱韓國瑜是20年來最好的市長，他認為ok，他也相信這是唐湘龍發自內心的話！但要怎麼證實韓國瑜是個好市長，韓國瑜當初就是在議會跌倒，那麼就要在議會中重新翻身，向議會證明自己是個好市長。

(中時電子報)