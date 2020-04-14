面對新冠肺炎病毒來勢洶洶，許多人都擔心被傳染，因此掃除家裡的次數也跟著增加，不過清潔時，很難不使用清潔劑，即使是水，經常洗洗刷刷也會讓皮膚受傷，而接觸性皮膚炎是常見的皮膚疾病，泛指皮膚接觸某些物質而引起的發炎現象。臺北市立聯合醫院忠孝院區皮膚科主任蕭子臨指出，主要分為「刺激性、過敏性」兩大類，前者，每個人都可能發生；後者則為特異體質所致。但無論是何者，都不具傳染性。

蕭子臨說明，刺激性接觸性皮膚炎是皮膚碰到刺激物質，破壞了皮膚屏障保護功能，而引起發炎。刺激物質又可分為兩類，一為物理性刺激，例如粗糙物品如金屬、木材、灰塵、植物等；另一為化學性刺激，最常見的是水，接觸過量、過長時間，或是清潔劑、工業溶劑、酸、鹼等。

可能是短暫接觸濃度高的刺激物，比如打掃時忘了稀釋漂白水，就算只碰到一下，就可能造成皮膚發炎。也可能是長時間頻繁接觸，比如常做家事，沒戴手套洗碗盤、洗衣服，長期徒手碰到清潔劑而發炎。

然而，特異體質的人碰到過敏原，產生細胞性的過敏反應，免疫系統將過敏原當作外來敵人而去攻擊，使得皮膚出現發炎現象，則為過敏性接觸性皮膚炎。較常見的是對鎳過敏，戴到含鎳的手表、飾品、鏡框等，就會出現症狀，蕭子臨在門診也遇過有病人貼痠痛藥布，結果引發皮膚炎。

蕭子臨說，接觸性皮膚炎成因複雜，但症狀類似，會發癢、有灼熱感，輕微者會有紅疹、脫屑。急性發作時，皮膚會紅腫、起小水泡或出水，乾涸後會結痂；慢性發炎則會讓人忍不住去抓，時間久了表皮會增厚變粗糙，甚至苔癬化，到了冬天可能裂開，有疼痛感。

接觸性皮膚炎的高風險族群，包括皮膚屏障較差，像是嬰幼兒、異位性皮膚炎病人；以及常接觸刺激物質的人，例如家庭主婦或主夫、清潔員、廚師、美髮從業人員、機械操作員、醫護人員等。

預防接觸性皮膚炎之道就是要做好防護措施，蕭子臨建議，掃除時應戴合適的手套，長度要夠長，以免刺激物往上噴濺，滲入手套內，還要視接觸的物質來選擇具防護力的手套。

若要戴長時間，建議裡面加戴一層較薄的棉質手套，再戴上防水手套，如果棉質手套被汗水浸濕，要更換另一副，因為汗水長時間悶在手套裡，也會刺激皮膚發炎；清潔前後可塗抹凡士林或乳液滋潤雙手，減少皮膚粗糙；此外，最好戴上口罩，以免吸入灰塵，或是清潔液、污水等濺到臉上。

如果能完全杜絕接觸刺激物質或過敏原，接觸性皮膚炎有可能根治，但現實中未必能夠達到。病人就醫時，皮膚科醫師會視程度開立外用類固醇，平時也可多擦凡士林或乳液，修復皮膚屏障。而冬天建議不要洗太熱的水，會讓皮膚更乾燥，不管是哪一類皮膚炎，發作時都應暫停泡溫泉。

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(中時電子報)