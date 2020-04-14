營造砂石公司，分別將含有重金屬的廢棄物，傾倒在台灣中部40 多處農地、廢魚塭、河川行水區等。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）

營造砂石公司，分別將含有重金屬的廢棄物，傾倒在台灣中部40 多處農地、廢魚塭、河川行水區等。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）

由於棄置地點，都在攸關民生用水、農業灌溉安全之水源地、河川地、農地等處，污泥總計14萬餘公噸，數量龐大，嚴重污染危害環境。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）

彰化地檢署2018年10月間獲報，轄內多處廠區遭堆置大量不名廢棄物，不斷滲出黑水還散發出濃濃惡臭，附近居民不滿抗議向環保局檢舉，隨即組成專案小組偵辦發現，國內3家大型廢棄物處理廠，涉嫌將14萬餘噸未經合法處理之事業廢棄物，棄置在彰化、南投、台中等12地，不法獲利高達6億餘元，本案於近日偵查終結，檢察官對被告黃某等26人及涉案等8家公司，以涉嫌違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴，及查扣不法所得共計約2億5千多萬元。

專案小組自2018年10月開始跟監，由主任檢察官王銘仁、吳怡盈及檢察官李秀玲、施教文、陳宗元指揮保七總隊第三大隊第二中隊、彰化縣警察局科技偵查隊、彰化縣調查站、臺中市調查處及專案組檢察事務官單位，總計30餘次偵查行動，發動6次大規模搜索22餘處所。

期間搜索範圍包括彰化縣、臺中市、南投縣、桃園市、新北市、臺北市及苗栗縣等縣市，動員檢警509人，查獲報告60餘人，事業機構15家，共計羈押機構或事業負責人6人，及不法犯罪所得共計約2億5千多萬元。

彰化地檢署襄閱檢察官葉建成表示，經調查發現冠昇環宇公司、同開科技及長信環保公司，等３家乙級廢棄物處理機構，受國內多家知名電子、精密機械、塑膠等大廠委託，以每噸4000元至8000元不等處理相關事業廢棄物。

葉建成強調，業者本應依主管機關核發許可證內容，添加一定比例之水泥、砂石、爐石粉、固化劑等原料，減少廢棄物中重金屬物質溶出及移動的特性，製成達到一定規格及抗壓強度的資源化產品後，才能販售下游砂石業者使用。

葉建成說，但上述公司竟未依規定處理廢棄物，還製作假發票與運輸業者、不法砂石場業者勾結，將未經合法處理廢棄物隨地掩埋、回填，甚至偽造產品去向證明，向主管機關不實申報，藉以規避主管機關稽查。

葉建成表示，由於棄置地點，都在攸關民生用水、農業灌溉安全之水源地、河川地、農地等處，污泥總計14萬餘公噸，數量龐大，嚴重污染危害環境，將往上溯源追查，將掮客、清運等不法業及上游廢棄物處理機構相關人員等共犯一併查獲追訴。

(中時 )