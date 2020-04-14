作為世界重要工業原材料供應國，大陸目前正在減少對各種原材料的出口，這也使得不少主要進口國陷入艱難局面。大陸正在考慮改變原先的原材料出口措施，諸如稀土、鎂、鎢等原材料關鍵將越來越多地用於本國工業生產中，以製造更高品質的產品，受此影響，德國等原材料進口大國正面臨供應難題。

德國《焦點》週刊指出，目前大陸國內市場對於稀土、鎂或鎢等原材料的需求正在大幅度增長，同時在過去的4年時間裡，大陸市場對鈷、鋰等廣泛應用在高科技產業領域的原材料需求增長10%以上，這就意味著，德國等工業國家面臨原材料緊缺，高質量材料和工業產品的生產競爭更加激烈。

具體來看，德國原材料管理局此前指出，歐盟將27種原材料歸類為「關鍵原材料」，而大陸則是其中17種原材料的最重要生產國，比如，對於德國汽車產業和計算機產業都需要的金屬鎂，大陸產量佔全球八成以上，但目前大陸已經削減這一原材料的出口量——今年前2個月，大陸6種稅號鎂產品出口量較2019年同期下滑明顯，其中有的下降幅度甚至高達34.66%。

除此之外，對於各國都十分關注的稀土，大陸市場的出口量也正呈現下降態勢。據大陸海關總署統計數據顯示，2019年12月稀土出口量為3657.3噸，同比下降32.5%；2020年前2個月，大陸稀土出口量為5489.2噸，同比下降17.3%。針對於此，業界聲音指出，關鍵原材料出口的下降，不僅將有利於減輕環境污染，同時還有利於我國進一步推進高科技產業的發展。

實際上，如果拋開重要工業原材料這一領域，當前與德國有著同樣煩惱的，還有印度以及越南這兩個經濟體。據印度統計數據顯示，該國每年自大陸進口約1740億盧比(約685億台幣)的原料藥，佔其原料藥進口總額的約43%，許多關鍵抗生素類原料藥的依賴程度甚至接近100%。

而近期受疫情影響，印度已經「封國」，運輸變得更加艱難，加之大陸原料藥生產企業此前的復工時間也延長，不少印度藥企擔心可能會因原料藥庫存不足而被迫停產。據印度製藥業聯盟此前指出，印度一些中小型藥企的庫存可能僅夠它們維持20天至25天。

另外，越南紡織服裝業的供應鏈目前也正受到嚴重影響。據越南紡織服裝協會(VITAS)日前指出，由於該國紡織業高度依賴大陸的原輔料——55-60%的原輔料供應來自大陸，特別是服裝原輔料、紗線、布料等主要從大陸進口，而受疫情導致交通和供應出現變動，越南紡織服裝業的供應鏈也正面臨壓力。

(中時電子報)