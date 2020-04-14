觀光局代理局長張錫聰14日表示，目前各縣市防疫旅宿房間數已上線者逾6,000房，入住率約3成，供應房數足夠，且各縣市仍在持續輔導建置上線之房間數，足以提供給未來需入住之居家檢疫者。目前光是新北市、桃園市的防疫旅館就已有2,500房，佔比最高。

觀光局說，自4 月1日至6月30日，獎助各縣市提供居家檢疫者入住之合法防疫旅宿，每房每日1,000元。合法旅宿業者經所轄縣市政府核可後，即能成為安心防疫旅宿，並應遵守觀光局、縣市政府及衛生福利部相關規範。

觀光局表示，為協助地方政府加速防疫旅館媒合事宜，補助地方政府150萬～300萬元辦理防疫旅館管理，包含防疫作為觀摩學習、消毒環境作法、防疫物資及宣導、設備規劃與設置等事項。

觀光局也說，為便利業者及民眾洽詢各地方政府之防疫旅館，觀光局已在「臺灣旅宿網」建置「防疫旅宿」專區。目前計有11家旅宿業者（臺北市9家、臺南市1家及南投縣1家）自願公布其為防疫旅宿，民眾可直接訂房外，其餘未公開者，則可透過各縣市防疫旅宿連絡窗口進行訂房。

(工商 )