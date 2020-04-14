新冠疫情即將引爆銀行的「逾放潮」。根據各大行庫內部的最新清查結果，從三月份起，中小企業戶未正常繳息的件數大增，各大行庫這類件數在100件至400件不等，合計八大行庫這類件數至少超過千件，倘若再計入其他國銀，這類「潛在逾放」件數約已超過2,000件，倘若紓困不及，銀行的「逾放地雷」將一觸即發。

新冠疫情是在農曆年之後，也就是2月開始擴大，隨著全球各地確診人數爆增、各國相繼採取鎖國、封城措施，對於國內產業的衝擊，也從最早擔心產業鏈「斷鏈」問題的製造業，蔓延到觀光旅遊業，而現在則是全體消費服務業都受創，主掌授信業務多年的行庫主管對此分析，上述的效應一個接一個發生，越來越多的產業受到衝擊，尤以缺乏「富爸爸」的一般中小企業為主，二月份因為產業衝擊有限，還沒這麼多，但從三月份開始，未正常繳息的企業戶就比二月份大增百餘、數百件。

「這些未正常繳息的企業戶，有些是M1，有些是M2！」貨幣經濟學的M1與M2，在銀行之間變成潛在逾放的「術語」，亦即未正常繳息一個月、二個月，換言之，等到了M2的階段，下一個月就正式被列報逾放。

現在，全體公股銀行的平均逾放比大約在0.2％左右，現在各大行庫的授信主管都很擔心，倘若疫情拖太久，會否變成原本撐得下去的企業，時間久了也撐不下去？」行庫主管指出，有些企業如果一個月，帳上的現金流還撐得住，但倘若時間拖久了，原本撐得下去的，未來不見得能撐得下去：「這也是現在最令行庫擔心的，未來受災企業不會減少，恐怕只會更多！」

也因此，公股銀行已全面展開「救災總動員」，倘若紓困不及，將會引爆新的銀行逾放潮。而除了現有客戶之外，還有其他被民營銀行「趕」過來的客戶，也讓各行庫疲於奔命。

根據財政部匯總各大行庫的最新統計，截至8日為止，公股行庫的自辦紓困方案裡，在現有貸款寬緩措施方面，已分別有504戶企業借款、1341戶個人借款提出申請，核准了351戶、890戶，企業戶受理金額為462億、核准金額為161.5億，個人申請金額為135.1億、核准80.5億，而在經濟部、交通部、文化部等三大部會的專案方面，續約展延的核准率最高，核准率達37％，申請650戶、核准241戶，申請及核准金額分別是175.6億及42.1億，各大行庫投入紓困的同時，也在全力拆裝這顆潛在逾放未爆彈。

(工商 )