衛福部長陳時中14日表示，為確保國內防疫安全，自台灣時間4月18日零時起，入境民眾過去14天（台灣時間4月4日零時起）如有歐洲、美洲地區旅遊史，「登機前」應主動出示符合居家檢疫條件的資料，若家裡同住者有三種人，包含「65歲（含）以上長者、6歲（含）以下幼童、慢性疾病患者（如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等）」，且家中無專用房間（含專用衛浴設備）者，入境後應入住防疫旅館；

陳時中強調，經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。指揮中心進一步指出，除了居家檢疫者之外，居家隔離者若有上述情形，也可向各縣市地方關懷服務中心申請入住防疫旅館。國內各縣市防疫旅館目前尚有4,703空房可供入住，相關資訊可至觀光局「台灣旅宿網」的「防疫旅宿專區」查詢，並洽各縣市防疫旅宿連絡窗口。

指揮中心再次呼籲，民眾居家檢疫／隔離期間應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節；如有發燒或咳嗽等不適症狀，不可自行外出就醫，應主動聯繫所在縣市衛生局或地方關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具，違反居家檢疫或居家隔離規定者，最高可罰100萬元。

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