瑞德西韋再增1人使用 累計10人臨床試驗 14:412020/04/14 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞德西韋臨床試驗再增1人，目前累計10人使用，但因實驗進行中，尚不便透露太多細節。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內加入新冠肺炎新藥臨床試驗原有9人，中央流行疫情中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前又再增加1人，共10人。由於尚在臨床試驗階段，目前不方便說太多，但都有搭配亞洲、美國及歐洲等相關試驗。 (中時 ) #臨床試驗 #瑞德西韋 #台灣 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎找上華爾街大咖 摩根士丹利執行長中鏢 05:582020/04/10 財經 ADI積極捐款助力全球對抗新冠肺炎疫情 09:122020/04/10 財經 新冠肺炎新藥研發透曙光 中研院找到抑制病毒關鍵 11:342020/04/10 生活 陸新冠肺炎9日新增確診42例 死亡1人 17:122020/04/10 兩岸 新冠肺炎新藥露曙光 台灣研究團隊找到新冠病毒抑制劑 13:392020/04/10 生活 國內新冠肺炎累計382人確診、6死 91人解除隔離 14:332020/04/10 生活 治療新冠肺炎藥物 輝瑞獲大進展 股價強彈 16:502020/04/10 財經 全球最快 陸製新冠疫苗進入2期臨床試驗 16:542020/04/10 兩岸 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 生活熱門新聞 台灣有災難？唐綺陽曝玄機：這些人要小心 - 生活 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 口罩預購第5波明天開跑！ 這些民眾可以買 - 生活 下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 - 生活 華航改名有啥好處？招牌價值嚇死人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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