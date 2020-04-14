國內加入新冠肺炎新藥臨床試驗原有9人，中央流行疫情中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前又再增加1人，共10人。由於尚在臨床試驗階段，目前不方便說太多，但都有搭配亞洲、美國及歐洲等相關試驗。

(中時 )