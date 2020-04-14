50歲領有保母執照的商姓婦人，去年5月21日在新北市汐止區建成路照顧6個月男嬰，晚間6點多發現男嬰翻白眼、失去意識，經醫院救治，家屬發現保母並未輕輕將嬰兒放置床上，而是多次重摔，已有硬腦膜下出血現象，士林地檢署調查，發現保母多次距床墊有一定高度，將男嬰放下床墊，頭部受撞擊所致，依舊法業務過失傷害罪提起公訴。

黃姓男嬰母親，去年5月1日起，以每月1萬8000元聘僱50歲商姓婦人，幫忙照顧6個月大兒子，還照顧不到1個月，即在5月21日晚上6點，接到保母電話，得知男嬰翻白眼、失去意識，已送醫治療。

男嬰母在臉書貼文，指稱保母還說只有照顧半日，懷疑是親生母親帶回家後照顧出問題，氣得男嬰母貼文大罵惡劣，公布保母姓氏要大家小心，不要讓類似案件再發生。

男嬰經轉院追蹤治療，發現頭部多次撞擊，導致左側急性硬腦膜下出血、右側慢性硬腦膜下出血、視網膜出血等傷害，並非一朝一夕所致，檢察官詢問保母，她才坦承偶爾會離床墊有一段距離就將男嬰放下，經醫生判定傷勢是2、3周內多次外力造成，檢察官認定商姓保母涉犯業務過失傷害罪，並依法提起公訴。

(中時 )