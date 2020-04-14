俗話說「歡場無真愛、酒場無真情」，儘管案例屢見不鮮，但暈船的人依舊前仆後繼。一名30多歲從事傳產業的男子小金（化名）上酒店消費，迅速暈船，酒店小姐哭訴一直被灌酒，還傳躺床打點滴照，小金砸下約30萬元想「救美」，最後發現情、財兩頭空，氣得對酒店妹、酒店老闆、經理、店長4人提告詐欺。不過台北地檢署調查認為，感情之事你情我願，沒有證據顯示酒店女「施以詐術」，因此將全案不起訴。

小金控訴，他在2018年間，持續接到林姓酒店妹CALL客的電話，便前往她工作的台北市中山區酒店消費。據自由時報報導，小金指控，林女哭訴「一直被灌酒」，還附上打點滴的照片，更說「想跟他在一起」，要小金多點她的檯，讓她能早日離開酒店。

傻傻小金前後砸約30萬元才發現被騙，憤而對林女等4人提告。不過北檢調查認為，感情事你情我願，也沒查出酒店有詐騙教戰手冊，認定林女未對小金「施以詐術」，因此對4人做出不起訴處分。

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(中時電子報)