日前美國宣稱台灣早在去年底就曾向世界衛生組織(WHO)提醒新冠肺炎會人傳人，卻遭世衛否認，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中還公布當時的電郵宣稱已有暗示。但若當時就已察覺新冠肺炎可能人傳人，為何在一、二月時還呼籲健康人不用戴口罩？指揮中心今解釋，當時社區感染的機率偏低。

記者詢問，指揮中心聲稱去年十二月底就示警世界衛生組織(WHO)新冠肺炎會人傳人，而今年1月25日時衛福部也在臉書上呼籲民眾為了因應流感威脅出入公共場合要戴口罩，為何六天後1月31日就改口呼籲健康的人不用戴口罩？

對此，陳時中表示，當時認定在通風處不用戴口罩，進出醫院才需要戴。專家諮詢小組召集人張上淳也補充說明，專家小組討論，社區裡可能有多少個案存在，有多少機會將面臨病毒，而就當時的情況，新冠病毒的機會微乎其微，因此不需要通通戴口罩。一開始會呼籲戴口罩是為了因應流感威脅。

(中時 )