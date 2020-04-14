日本因新型冠狀病毒疫情擴大，讓許多人開始在家工作，而其中有不少以「Zoom」軟體與同事開會或是和客戶溝通，專家提醒，而視訊畫面中呈現出的自己非常重要，也直接關聯著給對方的印象。

開發iPhone與Android APP的yappli（ヤプリ）公司總裁庵原保文14日在受《JBpress》訪問中表示，隨對於視訊的需求增高，「上半身時代」已來臨，必須掌握基本要領，在螢幕上呈現最好的自己。他表示：「一般面對面時可從表情、髮型、清潔感、衣著等各方面觀察彼此，但透過視訊畫面能夠得到的資訊大幅減少。」

（示意圖，ac-photo）

在進行商務視訊時，還是會有人室内光線若不足而臉看來暗沈無光、穿著居家服、房間呈現過多「生活感」，若是彼此熟識問題不大，但若是初次見面或無私交，給人的印象將大打折扣。

他提醒，只憑室內燈光容易讓臉部看來黯淡無神，他以自身為例，建議可在臉部打光，並分別為日夜調出適合的光色。另外可在視訊時在背景放置植物或道具，賞心悅目外也藉此呈現自己的嗜好等訊息；創造提升視訊效能、帶動工作成效的最佳環境，成為商務人士今後必知技能。

百老匯眾星Zoom集合獻唱「百老匯迪士尼」9位名演員日前藉由Zoom線上集合，在美國ABC電視台晨間節目《Good Morning America》中合唱1997年動畫《大力士》（Hercules）主題曲〈Go the Distance〉。百老匯受疫情影響在1個月前熄燈休演，但眾星們仍藉此帶給觀眾希望的歌聲。

(中時 )