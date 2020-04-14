根據市場研究機構Gartner與IDC出具的最新報告，受新冠肺炎疫情衝擊，全球第一季個人電腦（PC）出貨量大幅衰退。

Gartner在報告中指出，因新冠狀病毒全球大流行打亂個人電腦的供應與需求，今年第一季全球PC出貨量初估為5,160萬台，較去年同期下滑12.3%，為此前連續3季的增長畫下句點，並創下2013年以來最大跌幅。亞太地區的PC出貨跌幅最大，因中國最先爆發新冠肺炎疫情，為了防止疫情擴散的封城措施，導致中國首季PC出貨量暴跌逾3成。遠距離辦公與線上教學雖帶動新需求，但PC製造商卻跟不上這波突如其來的需求。

Gartner指出，首季全球前三大PC製造商的市占率合計為65.6%，較去年同期的60%擴大。聯想集團首季PC市占率為24.4%，排名第一，領先惠普的21.5%與戴爾的19.7%。聯想雖仍穩居全球PC市場的龍頭位置，但其首季全球出貨量年減3.2%，在亞太區的出貨量更大跌22.6%。

IDC報告第一季全球PC出貨量為5323.8萬台，年減9.8%，扭轉了2019年的增長態勢，主要因中國爆發新冠肺炎疫情，以及祭出嚴格的防疫封鎖措施導致PC供應與生產受阻。聯想、惠普與戴爾的市占率分別為24.1%、22%與19.7%，排名前三名。

(時報資訊)