美疫情透漏舒緩訊息，激勵今日美股期指、亞股集體走高，台股另有國安基金力挺抗疫到底利多添翼，今日大盤指數由權值三王台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)領軍上攻，加上權值軍團與電金傳皆群起呼應，多頭氣勢銳不可當，激勵大盤指數一路衝上10344.13點，雖臨收台積電又遭空頭踩一腳，但大盤仍收在10332.94點，大漲233.72點，總成交值同步放大至1565.04億元；店頭市場亦量價俱揚，收128.55點，上漲2.49點，總成交值342.2億元。分析師表示，美股對疫情利空反應漸鈍化，台股多頭信心漸回籠，本週需留意台指期明日結算，以及16日台積電法說對於景氣展望，國安基金喊話將護盤到疫情結束，台股有機會震盪向上格局。

盤面表現方面，大立光盤中曾大漲150元，終盤收在3815元，漲幅3.5%；台積電終止連3天收黑，收在285元，上漲2.33%；南電(8046)午盤過後拉上漲停板，股價鎖在62.1元，創波段新高；大江生醫(8436)自動檢疫設備將進駐疾管檢疫機關昆陽實驗室上線使用，並獲歐洲、亞洲等國家洽談訂單中，股價收漲停板213元；載板廠訂單滿到Q3，欣興(3037)收盤大漲逾7%、南電(8046)則是收在漲停板62.1元；亞系外資針對台塑四寶出具最新研究報告，受新冠肺炎疫情影響，市場需求減少、出口訂單減少，四寶中首選台塑(1301)，給予買進評等、目標價102元，台化(1326)、南亞(1303)則給予中立評等，至於台塑化(6505)依舊為四寶中最保守看待一檔，今日股價全面收高，各漲1.86%、2%、3.98%、1.11%。

分析師表示，台灣今日新冠肺炎沒有新增病例，美國疫情也有舒緩的跡象，對市場多頭信心將是正面的消息，3月中旬以來，全球央行紛紛大幅注資金融市場，緩解金融市場資金短缺的窘境，為股市帶來後續資金動能，不妨留意基本面良好且具未來性的個股，不過，在落底訊號還未明朗之前，分批佈局為宜。

(時報資訊)