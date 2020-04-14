想要以更無負擔的價格入手蘋果(Apple Inc.)的產品嗎？今年除了有機會買到價格不貴的 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)外，還有機會看見價格更低廉的智慧音箱 HomePod！絕對是果粉福音。

日前傳出蘋果提供員工可以半價(149.5美元)購買原價 299 美元的 HomePod 智慧音箱的報導，當時被判斷這可能是新品即將推出的訊號。對照稍早前財經外媒對於今年秋季蘋果新品的預測來看，蘋果向員工促銷 HomePod 很可能其中一個原因就是為出清存貨。財經外媒指出，蘋果正在開發一款體積約只有第一代 HomePod 一半的新款音箱，價格將更為親民，整體造型風格跟第一代產品將會很接近。此外，蘋果也正在開發 Apple Tag(先前曾被稱為 AirTag)；此設備可以透過定位技術來追蹤吊掛著它的錢包、鑰匙圈等物品。這兩款新品據了解有望在秋季發表會中發表。

蘋果是 WWDC 2017 發表 HomePod，而直到當年年底才在美國、英國、澳洲等三個市場上市，在台灣則是直到 2019 年 8 月 23 日才推出(價格NT$9900)。HomePod 自發表以來，優異的音質就是一大特色，但是相對其他產品來說偏高(299美元)的價格，則是讓蘋果可能推出更平價 HomePod 的傳問不曾停歇。傳了好幾年後，今年又再度出現平價 HomePod 有望現身的消息，由於是從知名財經外媒所報導，基於過往的報導準確度，可信度不低。

HomePod 配備一組 Apple 設計的低音單體，可以提供深沉、純淨的低音，並有特製的七組波束成形高音揚聲單體陣列可以提供純粹的高頻原音，同時直接內建方向控制與相關技術，以保有原始錄音的豐富細節與音色。透過 Siri，使用者可以輕鬆呼叫 HomePod 播放 Apple Music 當中的音樂；也可透過支援 AirPlay 的各種 App (包括 Spotify 和 KKBOX) 在 HomePod 中播放音樂。若家中有支援 HomeKit 的智慧家電設備，也可透過 Siri 控制。此外，HomePod 也具備聽取新聞、天氣或最新運動賽事比分、設定多個計時器和提醒、撥打和接聽電話等功能。

根據市場研究調查機構 Strategy Analytics 在今年 2 月份公布的最新報告，2019 年 Q4 全球智慧音箱出貨共 5570 萬台，年增率 44.7%。其中，亞馬遜、Google 分居第一、二位，市佔各是 28.3%、24.9%。第三至第五位則分別是百度、阿里巴巴、小米，都是中國大陸廠商。而蘋果 HomePod 在 2019 年 Q4 市占約 4.7%。蘋果 HomePod 可搭配的 HomeKit 智慧家居因為安全性標準更高，導致周邊品牌產品的數量不多，再加上本身價格偏高，都是 HomePod 市場上的競爭力略為不足的原因。今年有望推出的平價款 HomePod，有沒有機會助蘋果攻佔更多智慧音箱市場的版圖，值得一看！

除了平價 HomePod、全新的藍牙追蹤器之外，財經外媒也預測蘋果也正著手開發新一代平價 iPad、Apple TV、iMac 還有全新的 MacBook Pro(應該是全新 14 吋的款式)。排隊等候推出的蘋果新品，看來還真不少！

(中時電子報)