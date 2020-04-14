永豐銀行數位整合帳戶「大戶DAWHO」今年第一季持續穩定成長，「大戶DAWHO」App延續金融美學設計理念，於上月中旬正式推出，提供高質感操作介面，下載後使用率達99％，顯示「大戶DAWHO」用戶的高黏著度；同時，「大戶DAWHO」亦推升各項數位金融服務的申請、交易筆數與金額大幅提升。

針對防疫期間預購口罩需求，使用永豐帳戶或「大戶DAWHO」轉帳付款免手續費，還有機會抽中LINE POINTS或咖啡等上萬個獎項；「大戶DAWHO」將持續優化四大核心應用－理財、投資、消費與彈性資金，以滿足年輕世代的個人金融多元需求。

「大戶DAWHO」上線後，以便利及優惠的存款理財、信用卡消費回饋獲得年輕世代青睞，現已位居國銀數位帳戶前五大品牌之一 ；永豐銀行表示，「大戶DAWHO」同步強化客戶使用各項數位金融服務，以今年3月為例，單月線上申請使用網路銀行的筆數較去（2019）年12月成長75％、線上辦卡的比例也從約5成攀升至7成以上。

除各項服務申請外，永豐銀行也推出以投資為主的基金速配 功能，客戶總交易金額也成長185％，數據顯示民眾更加依賴數位工具的便利性，宅在家就能匯款、轉帳、貸款、投資或網路購物，多元應用一次到位。

永豐銀行也持續強化實體通路服務的便利性，例如，即日起，客戶使用中華郵政ATM（自動櫃員機）跨行提領新台幣現鈔，每月可多3次免手續費的優惠。

永豐銀行指出，使用永豐帳戶或「大戶DAWHO」完成預購口罩轉帳付款，可免轉帳手續費，還有機會參加「數位金融好運GET！」抽獎活動，包含LINE POINTS、全家便利商店熱美式咖啡等共33,000份獎項，其中使用「大戶DAWHO」付款且首次綁定永豐銀行LINE官方帳號，加碼贈20點LINE POINTS，每人限贈1次；此外，於5月31日前買賣外幣、預約外幣現鈔再加碼抽Apple iPhone 11 Pro 64G。詳細內容可連結永豐銀行官方網站、永豐罩顧您、數位金融好運GET！或加入永豐銀行LINE官方帳號查詢。

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